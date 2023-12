Louga : Deux scootéristes déférés au parquet pour vol à l’arraché

Les habitants de la commune de Dahra vont certainement pousser un ouf de soulagement .

En effet, les deux scootéristes qui écumaient les populations depuis quelque temps, viennent d’être mis hors d’état de nuire par les gendarmes. Leur modus operandi consistait à rôder autour des passants qui recevaient des appels téléphoniques ou se connectaient pour arracher leurs portables.





La liste des victimes est longue à Dahra et environ où les populations ne cessaient de se plaindre des agissements de ces deux voleurs.





Dans la nuit du mercredi 13 décembre 2023, vers 22 h, les nommés Mamadou Ka et Dieri Sow, à bord d’une moto, ont surpris Cheikh Badara Cissé en train de se connecter avec son portable devant son domicile sis au quartier Médina Ndiaye. Les malfrats se sont dirigés vers lui avant de s’emparer avec violence de son portable. Malheureusement, ils n'iront pas loin, puisqu’ils vont tomber après quelques mètres de course. Leur moto s’est ensablée et les deux malfrats ont été neutralisés par la foule.





Arrêtés et conduits à l’unité, les deux voleurs ont reconnu les faits qui leur sont reprochés .Ils ont été déférés au parquet de Louga pour vol en réunion à l’arraché commis la nuit avec un moyen de locomotion.