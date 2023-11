Louga: L’ancien DG de Dakar Dem Dikk brise le silence

L’ancien directeur général de Dakar Dem Dikk sort de son mutisme, un an et demi après son départ à la tête de la société de transport public. Oumar Ben Khatab Sylla est revenu sur ses "relations heurtées" avec le chef de l’État Macky Sall, sa supposée gestion gabegique à la tête de Dakar Dem Dikk, entre autres.





«C’est une cabale contre ma personne qui a été montée par des acteurs politiques de Louga et au niveau national, pour me mettre en mal avec le président Macky Sall », informe-t-il.





Oumar Ben Khatab Sylla dément formellement l’existence d’un audit qui l’aurait épinglé dans sa gestion de DDD. « J’ai quitté Dakar Dem Dikk la tête haute. Aucun audit ne m’a épinglé, contrairement à certaines déclarations fallacieuses parues dans la presse sur commande de mes adversaires politiques ».

Selon le président du mouvement Valeurs, le président Macky Sall s’est rendu compte aujourd’hui que des personnes malintentionnées ont abusé de sa confiance pour raconter des contrevérités sur sa personne.





s’exprimait en marge de l’assemblée générale de son mouvement politique Valeurs tenue ce week-end à Louga, pour se prononcer sur la situation du pays et la Présidentielle de 2024. Le mouvement n’a pas encore trouvé de candidat à soutenir, affirme-t-il.