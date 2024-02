Louga : la collégienne poignarde le commerçant puis l'accuse de...

Une rocambolesque affaire de vol défraie la chronique à Louga. Selon L’Observateur, elle oppose une collégienne à un commerçant. Les deux parties s’accusent mutuellement.



Arrêtée vendredi par les éléments du commissariat central de Louga, T. S, 16 ans et élève en classe de Seconde, est accusée d’avoir poignardé I. L., propriétaire d’une boutique spécialisée dans la vente d’effets vestimentaires.



Un témoin oculaire confie que le jour des faits, il a, comme il a l’habitude de le faire chaque vendredi, appelé son collègue commerçant pour qu’ils se rendent ensemble à la Mosquée. Mais, ce jour-là, ce dernier l’a supplié de lui venir en aide. Ainsi, grande fut sa surprise de trouver celui-ci affalé au sol et gisant dans une mare de sang. Lorsqu’il s’est approché, décrit-il, « il a constaté que son interlocuteur avait le ventre ouvert et les boyaux dehors. »



Le témoin ajoute avoir remarqué la présence d’une jeune fille tenant un couteau entre les mains gantées, qu’il dit avoir désarmée avant d’ameuter les passants.



Alertés, les éléments de la 52e Compagnie d’incendie et de secours ont procédé à l’évacuation du commerçant au Centre hospitalier régional Amadou Sakhir Mbaye où le commerçant sera admis aux urgences.



Blessée à la main, la mineure mise en cause, a fait un tour à l’hôpital, avant son arrestation.



D’après L’Obs, elle a déclaré que sa victime a tenté de la violer. Une version contestée par le commerçant, lors de son audition sur son lit d’hôpital.