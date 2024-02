Louga : le chauffeur engrosse la fille mineure de son patron et l’accuse de l’avoir provoqué

Gorgui Kâ passera les prochaines semaines en prison. Chauffeur de son état, il a été reconnu coupable de détournement de mineur et condamné à trois mois de prison ferme par le tribunal d’instance de Louga. Il lui est reproché d’avoir engrossé la fille mineure de son patron.



La victime se nomme D. D. Son père a porté plainte après avoir tenté en vain, lorsqu’il a appris que sa fille est tombée enceinte des œuvres de son employé, de pousser son chauffeur à assumer ses responsabilités. «Je suis parti voir sa mère afin qu’elle puisse demander à son fils de supporter les charges médicales de ma fille, a rappelé le patron du mis en cause dans sa plainte reprise par L’Observateur. Elle n’a fait aucun effort. Elle n’a même pas daigné faire le déplacement à la maison pour discuter avec moi. Ne digérant pas l’attitude des membres de cette famille, j’ai décidé de porter plainte contre mon chauffeur. Je ne peux pas accepter qu’on me manque de respect.»



S’il a reconnu qu’il sortait avec D. D et qu’ils ont entretenu à plusieurs reprises des relations intimes, Gorgui Kâ a précisé qu’il ne savait pas que sa copine était mineure. Pour bétonner sa défense, il a ajouté que c’est la fille qui le provoquait : «Elle attendait que ses parents sortent pour me retrouver dans ma chambre. C’est elle qui me provoquait.»



Le mis en cause a assuré qu’il «regrette les faits» et révélé avoir «présenté (ses) excuses (aux) parents (de son ex) qui (le) considéraient comme leur propre enfant». Aussi, il s’est engagé à assumer médicales de la fille, qui a accouché.



Ses excuses et sa promesse d'assumer ses responsabilités n’y feront rien. Le juge a suivi le parquet en le condamnant à trois mois ferme.