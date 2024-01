Louga : Pronostic vital engagé pour un homme agressé au couteau

Une violente bagarre qui a éclaté entre les amis Mamadou Sow et Mbacké Sow a failli virer au drame au quartier Médina Salam situé à la périphérie de la commune de Louga. Mamadou Sow qui a été violemment poignardé au cou et à la cuisse est entre la vie et la mort à l'hôpital Amadou Sakhir Mbaye de Louga. Le présumé agresseur est jusqu’ici introuvable.







Dans la soirée du mardi vers 20 heures les habitants de Médina Salam ont été alertés par des cris dans l’une des ruelles de ce quartier. Ces derniers ont aussitôt rallié les lieux pour s’enquérir de la situation.





Sur place, ils ont trouvé Mamadou Sow, le corps ensanglanté, le cou et la cuisse gauche touchés par un objet tranchant.





Dans ses cris, la victime a balancé le nom de son ami Mbacké Sow qui l’aurait poignardé avec un couteau au cours d’une bagarre.





Après son acte, le présumé agresseur s’est fondu dans la nature.

Informés, des éléments du commissariat urbain de Louga et des sapeurs-pompiers se sont transportés sur les lieux.





Après un constat d’usage, la victime a été acheminée au service d’urgences de l’hôpital régional Amadou Sakhir Mbaye de Louga où elle reçoit des soins médicaux intensifs.





Selon une source bien renseignée, Mamadou Sow et Mbacké Sow se bagarrent régulièrement.





La police a ouvert une enquête pour mettre la main sur le présumé agresseur qui depuis mardi n’a plus fait signe de vie à Louga.