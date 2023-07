Louga : Quatre corps sans vie repêchés au large de Potou

Les corps de quatre hommes ont été retrouvés entre Potou et Gandiole.



Ces corps sans vie non encore identifiés ont été déposés à la morgue de l’hôpital régional Amadou Sakhir Mbaye de Louga par les sapeurs pompiers .



Selon notre source, les quatre dépouilles présentent des brûlures et dégagent des odeurs d’essence .Ce qui porte à croire que ces victimes faisaient partie des migrants clandestins qui voulaient rallier l'Espagne à bord des pirogues de fortune et qui ont finalement perdu la vie en mer .



L’on nous signale également que d’autres corps repêchés dans les mêmes conditions ont été acheminés dans les morgues des structures sanitaires de Saint Louis.



La police de Louga a ouvert une enquête pour identifier les corps et éventuellement les circonstances de leur disparition tragique.