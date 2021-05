Louga : Un jeune médecin perd la vie dans un accident de la circulation

Un accident mortel s’est produit ce jeudi, jour de célébration de la fête de Korité, sur la route Louga-Saint Louis à hauteur du village de Kelle Gueye.De retour de la ville sainte de Touba, un jeune médecin qui conduisait son véhicule 4/4 avec à bord sa seconde épouse et deux autres femmes a connu une fin tragique.Selon des informations de Seneweb, le véhicule a percuté un arbre suite à un dérapage et fait plusieurs tonneaux loin de la chaussée.Le corps sans vie du jeune médecin non encore identifié a été déposé à la morgue de l’hôpital régional de Louga par les sapeurs-pompiers.Son épouse et les deux autres femmes grièvement blessées sont actuellement admises aux urgences dudit centre hospitalier.Une enquête est ouverte pour déterminer les causes réelles de cet accident mortel.