Louga: un réseau de prostitution démantelé, les détails sur une rocambolesque affaire de moeurs

Exploitant un renseignement sur un réseau de prostitution, les éléments du commissariat central de Louga ont effectué une descente musclée chez A. G. Selon L'Observateur, les policiers sont tombés sur deux jeunes filles âgées de 22 et 15 ans. Elles seront toutes les deux embarquées en compagnie de A. G. et de l'ami de ce dernier, S. B. N.





Il ressort des premiers éléments de l'enquête que S. B. N. avait fait la connaissance des jeunes filles à Saint-Louis où il animait des séances de ''simb'' en tant que faux lion. Venues par la suite à Louga pour lui rendre visite, elles seront éconduites par l'oncle de S.B.N., qui choisit de les conduire chez son ami A.G. au lieu de les laisser rentrer chez elles.





C'est à partir de là que l'affaire se corse car détaille le journal A.G a attendu que la fille la plus âgée dorme pour s'introduire dans la chambre et la soumettre à des rapports sexuels "non consentis". La jeune fille a maintenu ses accusations face aux enquêteurs malgré les dénégations du mis cause accusé de viol et de proxénétisme.





S.B.N. est, lui, poursuivi pour détournement de mineur après avoir reçu une fille de 15 ans chez lui, à l'insu de ses parents. Quant aux filles, elles sont inculpées pour défaut d'inscription au fichier sanitaire.