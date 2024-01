‘’Am jaanu bir’’ , ‘’Am kersa ak tegin’’, ‘’Saang suturë’’,… : L’invite de Macky aux citoyens pour le respect de la dignité humaine

La protection de la vie privée, thème de la Rentrée solennelle des cours et tribunaux qui s’est déroulée, ce jeudi 25 janvier à la Cour suprême, a été une occasion pour le Président de la République, Macky Sall de revenir sur l’ensemble des valeurs morales dont le bon citoyen doit se conformer. Ce, pour le bon fonctionnement d’une nation.







Car, affirme le président du Conseil supérieur de la magistrature (Csm), au-delà des textes, certes nécessaires, «le sujet du jour relève aussi de considérations d’ordre éthique et moral qui nous engagent en tant que citoyens et citoyennes liés par le contrat social et dotés du libre-arbitre, c’est-à-dire l’aptitude à nous déterminer par nous-mêmes et non par crainte d’une force coercitive ».





A l’en croire, cela ramène au devoir de responsabilité qui accompagne et valorise l’exercice des libertés individuelles et collectives. «Si par définition la loi s’applique erga omnes, on ne peut garantir son application en mettant un juge ou un gendarme derrière chaque justiciable, surtout lorsque nous avons choisi l’État de droit et non l’État de police. Dès lors, il me semble que c’est lorsque chacun a pleinement conscience de ses propres responsabilités vis-à-vis du contrat social que la vie privée et l’intérêt général sont mieux protégés », a déclaré le Chef de l’État.













« Des barrières morales à ne pas franchir »





Il précise : «Je ne parle pas ici du Contrat social au sens de Jean Jacques Rousseau. Je pense plutôt à nos propres valeurs de culture et de civilisation qui nous enseignent les vertus et lois de la vie en société : am jom, am jaanu biir, am ngor, am kersa ak teggin, saangg soutoureu (Ndlr : être courageux, savoir garder un secret, avoir de la dignité, être pudique et respectueux, voile de pudeur). ».





Ce sont là, rappelle Macky Sall, des valeurs ancestrales connues de toutes les composantes socioculturelles de la nation sénégalaise, et qui constituent autant de barrières morales à ne pas franchir par respect pour la dignité humaine. «C’est en pratiquant ces valeurs que nous revitalisons les fondements de notre vivre ensemble. Et c’est à cela que je convie chaque citoyen et chaque citoyenne », a lancé M. Sall.