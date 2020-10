‘’Barça wala Barsakh’’ : Une pirogue avec 200 migrants à bord échoue à Saint-Louis

Les jeunes Sénégalais continuent de rallier l’Europe par la voie maritime. Ce, malgré les nombreux morts déjà enregistrés, ces derniers jours, en haute mer.En effet, Seneweb a appris qu’une pirogue avec environ 200 migrants clandestins à bord, s’est échouée, ce mardi 27 octobre 2020, vers 15 h, au large de Saint-Louis, à hauteur de l’hôtel Phoenix, à l'Hydrobase.Selon les premières informations obtenues auprès de la gendarmerie de la vieille ville, l'embarcation aurait quitté Mbour, le mercredi 18 octobre 2020. Les responsables de la pirogue avaient perdu le cap devant les mener vers les îles Canaries (Espagne).Ainsi, après neuf jours en haute mer, sans provision et rongés par la fatigue, ils ont décidé d’accoster au large de Saint-Louis. L’alerte a été donnée par les agents de l’aire marine protégée.Ces derniers, avec l’appui des éléments du port polonais de Saint-Louis, ont alerté le commandement de la base navale Nord, non loin des lieux. C’est ainsi que, sans tarder, le commandant a dépêché ses hommes sur le terrain.L’intervention rapide des marins a permis de fixer les huit clandestins jusqu’à l’arrivée des gendarmes. Beaucoup d’entre les passagers clandestins ont pris la fuite, laissant sur place deux moteurs de 40 et 60 chevaux. Les huit personnes ont été interpellées et conduites à la brigade de gendarmerie de Saint-Louis où une enquête a été ouverte.