Lueur d’optimisation de la création de richesse et d’emplois à partir des filières anacarde et mangue

L’avenir des filières anacarde et mangue est au cœur de la réflexion à Ziguinchor. Lors d’une rencontre organisée par le Ministère de l’Economie du Plan et de la Coopération et présidée par le Gouverneur de la région de Ziguinchor, les acteurs ont échangé sur les contraintes et les opportunités. Il est question de se pencher sur le goulot d’étranglement pour ce qui est de l’accès aux marchés internationaux et aussi la création d’emplois. La cérémonie d'ouverture a été présidée par le Gouverneur de la région de Ziguinchor, Mor Talla Tine.





Les acteurs ont salué la tenue de ce forum qui sert à passer au crible les contraintes dans une perspective de proposer des solutions d'amélioration des conditions de production et d’écoulement des récoltes. Le président de l'interprofession anacarde du Sénégal, Boubacar Konta espère que cette initiative permettra de créer les conditions de la transformation de l'anacarde au niveau national et favorisera l’émergence des champions nationaux.





L'exportation de l'anacarde sans avoir la possibilité de faire la transformation est un manque à gagner selon Boubacar Konta. Il en veut pour preuve, le poids exporté qui est presque à 150.000 tonnes de la production chaque année pour une valeur de 90 milliards. Il croit fermement que le Sénégal peut tirer jusqu’à 400 milliards de recettes si les mécanismes de transformation étaient bien en place. C’est la conviction du président de l'interprofession anacarde. La filière anacarde est donc pour Boubacar Konta porteuse d’opportunités et peut contribuer à lutter contre le chômage, et l’émigration clandestine. Toutefois, il faut un bon encadrement de l’exportation assurée par l’Etat. Aujourd’hui, moins de 2 % de la production est transformée.





Adja Khady Ndiaye, femme transformatrice exhorte les autorités à réaliser des unités de transformation adéquates pour non seulement réduire l'exportation de ces produits, anacarde et mangue, et éviter les milliers de mangues qui pourrissent dans les champs et dans des vergers. « Les jeunes de la Casamance ne devraient pas se laisser emporter par l'émigration clandestine », déconseille cette grande transformatrice des produits locaux.





Pour sa part le Directeur Général de l'Organe des régularisations du système de récépissé d'entrepôts de marchandises du Sénégal (ORSE), Driss Junior Diallo a reconnu que les filières mangue et anacarde méritent d'avoir beaucoup plus d'accompagnement de la part de l'État. « Ces deux filières ont leur place au sein du nouveau programme du Ministère de l'Économie du Plan et de la coopération, le programme accélération compétitivité et emploi », rassure Friss Junior Diallo.





Le Gouverneur de Ziguinchor Mor Talla Tine a affirmé qu’on ne peut pas parler de développement économique dans les trois régions de la Casamance naturelle en ignorant ces filières mangue et anacarde. Ces créneaux ont été confrontés pendant longtemps aux contraintes. Au regard de leur poids économique, l’autorité administrative estime qu’il y a urgence à travailler à améliorer les variétés, la productivité et à mener des actions de lutte contre la mouche qui constitue un frein au développement de cette filière.