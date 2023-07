Lutte contre l'émigration irrégulière : Les solutions de l'ancienne ministre des Affaires étrangères, Ngoné Ndoye

Le phénomène de l'émigration clandestine ne s'estompe pas, malgré les dispositifs pris de l'État du Sénégal. Il s'est accru ces derniers jours, avec les départs importants de pirogues vers l'Europe. La nuit dernière, 71 passagers, dont deux femmes, ont été interpellés par la marine nationale à bord d'une pirogue, à l'embouchure du fleuve Sénégal.



La recrudescence de ce phénomène serait due à l'été, car la mer est plus calme en cette période, explique Ngoné Ndoye, l'ancienne ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur. "L'été est la période des pirogues. C'est parce que la mer est moins agitée. Les raisons qui poussent ces candidats à prendre la mer sont souvent économiques, mais pas seulement. Cette vague de migration irrégulière est particulièrement économique, parce qu'elle est différente de la migration générale. Je pense qu'elle est vraiment une quête d'emploi ou de mieux-être. Mieux-être, car certains qui partent laissent tout de même un emploi au Sénégal. Certains quittent le pays également parce qu'ils ont un métier qui marche et qu'ils souhaitent aller à l'étranger pour plus le valoriser", explique Ngoné Ndoye.



Comment freiner ce phénomène ? L'ancienne ministre des Sénégalais de l'extérieur pense que les solutions sont dans les zones de départ. Ngoné Ndoye prône pour des solutions locales. "Les collectivités territoriales devront permettre aux élus locaux d'avoir les moyens chez eux, des fabriques ou en tout cas des unités économiques, des petites et moyennes entreprises, d'une semi-industrialisation de la réalité de leurs territoires", a-t-elle proposé sur iRadio.