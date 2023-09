Lutte contre l’émigration irrégulière : Jean-Pierre Senghor préconise la valorisation des ressources agricoles

L’émigration irrégulière et le désœuvrement des jeunes Sénégalais ne laissent pas indifférent le secrétaire exécutif du Conseil national à la sécurité alimentaire. Face à ce phénomène qui est devenu une tragédie, Jean-Pierre Senghor, par ailleurs président du mouvement Vision Sédhiou, préconise la valorisation des ressources agricoles et la création d'emplois locaux pour les jeunes.





En effet, le ministre conseiller, qui s’exprimait en marge d’un grand rassemblement politique tenu dans la capitale du Pakao, a profité de l’occasion pour aborder la question de l’émigration clandestine qui, selon lui, est devenue « inquiétante » aujourd’hui.





« Vous pouvez rester au Sénégal et y réussir », a lancé l’ingénieur agronome aux jeunes militants venus nombreux. Avant d’évoquer les nombreuses opportunités qu’offre le pays en matière de ressources et de forces humaines pour ne pas tenter l’émigration clandestine. Pour le leader de Vision Sédhiou, l’agriculture est le socle de la société et le moteur du développement. Il suffit que les jeunes le comprennent et y croient.





Par ailleurs, Jean-Pierre Senghor s’est réjoui du choix du Premier ministre Amadou Bâ pour porter la candidature de la coalition BBY à l’élection présidentielle du 25 février 2024.