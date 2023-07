Lutte contre la corruption : le Sénégal veut passer une autre échelle

L’Office national de Lutte contre la Fraude et la Corruption (OFNAC) cherche à passer à une autre échelle dans la lutte contre le fléau. Il est dans le processus de mise en œuvre d’une Stratégie nationale de lutte contre la Corruption (SNLCC). Celle-ci aura pour objectif principal de combattre la corruption et de contribuer au développement durable et inclusif du Sénégal. C’est ainsi que les participants à cette réflexion se pencheront sur l’amélioration des cadres juridique et institutionnel de lutte contre la corruption, la gouvernance et la coordination des interventions en matière de lutte contre la corruption. "L’objectif de cette session est d’échanger avec les différentes parties prenantes sur l’état de mise en œuvre de la SNLCC sur l’année 2022 en termes d’activités réalisées, d’acquis, de défis et de contraintes rencontrées en vue d’identifier des perspectives d’ajustement éventuel pour les années à venir’’, a signifié Bassirou Guèye.





Selon, ce dernier, il s’agit de faire le point sur la situation d’exécution des activités planifiées sur la période, de consolider les résultats de l’analyse, à travers les trois axes de la SNLCC. Il sera question d’identifier les contraintes par les différents partenaires d’exécution, de formuler des propositions et d’actualiser la planification 2023 de la SNLCC.





Le Sénégal s' inscrit dans une politique de gestion vertueuse de ses ressources publiques. Il fait de la lutte contre la corruption sa priorité. Il a ainsi signé le protocole additionnel de la Communauté Économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) en 2001, la Convention de l’Union Africaine sur la prévention et la lutte contre la corruption en 2003 ; la Convention des Nations Unies Contre la Corruption en 2005. Mieux, il a adopté la loi n° 2012-30 du 28 décembre 2012 qui crée l’Office national de Lutte contre la Fraude et la Corruption (OFNAC).





"Depuis 2012, le Sénégal a fait de la lutte contre la corruption la priorité de ses priorités et c'est dans ce cadre-là que des institutions comme l'Ofnac ont été créées. Et en 2020, le Président de la République Macky Sall a ordonné l'élaboration d'une stratégie nationale de lutte contre la corruption qui a regroupé autour d'une table tous les acteurs qui interviennent dans la lutte contre la corruption aussi bien les acteurs étatiques que les acteurs non étatiques notamment la société civile, les ordres professionnels, les associations de patron, les associations d'employeurs et tout le monde. La stratégie a été adoptée et adossée à un plan quinquennal 2020-2024 et qui avait essentiellement trois objectifs", explique Bassirou Guèye, président de l'Ofnac.





Un fléau qui n’épargne aucun pays