Lutte contre la Covid-19 : Team Europe protège les équipes de l’Onas

La Team Europe soutient l’Office national de l’assainissement du Sénégal (Onas) dans la lutte contre la Covid-19. Elle a offert un important lot de matériels de protection à ses équipes d’intervention sur le terrain. La cérémonie officielle de remise symbolique de ce don s’est tenue, ce jeudi 16 juillet, à la station d’épuration de Cambérène (Dakar). Elle a été présidée par le Directeur général de l’Onas, Lansana Gagny Sakho, en présence de Mme Cécile Tassin-Pelzer, Cheffe de coopération de l’Union européenne au Sénégal, de Mme Joan Wiegman, ambassadrice du Royaume des Pays-Bas au Sénégal et de Alexandre Pointier, directeur de l’Agence française de développement (Afd).





Un don d’une valeur de 49 millions de francs Cfa





Il s’agit ici, d’un don de matériels, d’une valeur de 49 millions de francs Cfa, constitué de 20 stations de lavage des mains, 3 500 masques réutilisables, des thermo flash, des gants, des lunettes ainsi que des bottes et des chaussures de sécurité. Il servira à la protection des travailleurs et travailleuses de l’Onas qui «concourent à l'exercice d'un service public plus que jamais essentiel» en cette période de crise sanitaire. En effet, avec ce matériel les équipes d’intervention de l’assainissement seront protégées contre les éventuels risques de contamination avec le virus et pourront ainsi «continuer» les travaux d’assainissement pré-hivernages en toute sécurité.





Cette dotation est financée par l’Union européenne (Ue) à travers l’Agence française de développement (Afd). Elle entre aussi dans le cadre du Projet de dépollution de la Baie de Hann. Lequel mobilise des financements de l’Ue, de la France et du Royaume des Pays-Bas. C’est un projet qui contribuera à «restaurer l’environnement et les conditions sanitaires, économiques et sociales de la baie, améliorant ainsi le cadre de vie d’environ 500 mille habitants.





Venue représenter Mme Irène Mingasson, Ambassadrice de l’Union européenne au Sénégal, Mme Cécile Tassin-Pelzer, Cheffe de coopération de l’Ue, a souligné que l’action de ce jour est «particulièrement emblématique car, elle concerne un formidable projet en terme d’impact positif sur l’environnement et le cadre de vie des populations».





Selon elle, le projet de la dépollution de la baie de Hann répond à une «véritable urgence écologique et sanitaire». «Sauver cette sublime baie, menacée d’une dégradation irréversible de ses plages et de ses eaux. Et d’où vient cette menace ? Des rejets directs dans les eaux de la baie, des effluents domestiques et industriels, car 60% des industries du pays sont implantées dans cette zone», a-t-elle lancé.





«Un projet que des personnes attendent depuis 20 ans»





Le Directeur général de l’Onas, pour sa part, après avoir précisé que ce matériel de protection entre dans le cadre du projet de dépollution de la baie de Hann, a soutenu que ledit projet a vu le jour grâce à une «bonne combinaison d’acteurs, une équipe de l’Onas très engagée et des relations mutuelles très originales avec les partenaires techniques et financiers ont permis de réaliser ce projet en moins de trois ans».





De l’avis de Lansana Gagny Sakho, la dépollution de la baie de Hann est un projet de 500 000 personnes qui attendent depuis 20 ans et qui, selon lui, va permettre de mettre le Sénégal sur la carte du monde lors du sommet mondial de l’eau qui se tiendra en 2021.





Au-delà de ce geste «très important», le Dg de l’Onas soutient que le fait de recevoir la Team Europe sur le site de la station d’épuration de Cambérène est une chose «importante» car, ça permet de réconforter ses collaborateurs pour qu’ils comprennent maintenant qu’ils font partie de ceux qui comptent.