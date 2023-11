Lutte contre la délinquance : 519 individus interpellés par la police

La police a déroulé une nouvelle vaste opération de sécurisation sur l'étendue du territoire, dans la nuit du mercredi au jeudi dernier. Ce large ratissage visant à assurer la sécurité des personnes et de leurs biens s'est révélé fructueux.





Les descentes policières au niveau des zones criminogènes du pays ont permis d'interpeller 519 individus, dont 339 pour vérification d'identité, 99 pour ivresse publique et manifeste, 29 pour nécessité d’enquête, 13 pour des faits de drogue, deux pour abus de confiance, un pour coups et blessures volontaires, neuf pour vagabondage, quatre pour racolage, deux pour flagrant délit de vol, un pour violence et voie de fait, deux pour vol en réunion, sept pour rixe sur la voie publique, neuf pour vol simple, deux pour non-inscription sur le fichier sanitaire et social, selon des sources de Seneweb.