Lutte contre le banditisme : 106 individus interpellés, 121 kg de drogue saisis par la gendarmerie

Toujours dans sa dynamique de lutte contre l'insécurité, le Haut commandement de la Gendarmerie nationale poursuit ses opérations à Dakar et à l'intérieur du pays pour mieux garantir la protection des personnes et des biens.



Ainsi, dans la semaine écoulée du 10 au 17 mars 2024, plusieurs localités ont été investies par les unités de la gendarmerie dans les circonscriptions de Dakar Kaolack, Fatick, Kaffrine et Ziguinchor.



Les actions menées lors de ses opérations ont permis d'interpeller plusieurs individus impliqués dans diverses infractions, d'immobiliser un grand nombre de moyens roulants et de saisir une importante quantité de produits prohibés et/ou à exploitation réglementée.



Le bilan fructueux des opérations



Les opérations ont permis la saisie de : " 121 kg, 107 cornets et 07 joints de chanvre indien , 37 machettes, 17 bidons d'huile, 95 sacs de sucre, deux amas de charbon, 04 troncs de bois de caïlcédrat" a appris Seneweb du lieutenant-colonel Ibrahima Ndiaye.





D'après toujours la chef de la Divcom, la gendarmerie a interpellé 106 individus, immobilisé 14 véhicules , 46 motos , 67 charrettes et saisi 8 permis de conduire.