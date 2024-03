Lutte contre le grand banditisme : 675 interpellations et les instructions du général Moussa Fall

Pour mettre fin au sentiment d'insécurité qui plane sur certaines localités, le haut commandant de la gendarmerie nationale et directeur de la Justice militaire a sorti la grosse artillerie. Le général Moussa Fall a donné des instructions pour la poursuite et l'intensification de la lutte contre la délinquance et la criminalité sur toute l'étendue du territoire national.



C'est ainsi que les éléments des unités de la maréchaussée de Dakar et de l'intérieur du pays, dont Thiès, Kaolack, Saint-Louis, Tambacounda et Ziguinchor, ont déroulé de vastes opérations de sécurisation, dans la semaine du 24 février au 5 mars derniers, a appris Seneweb de la Divcom.



Le bilan en chiffres



À l'issue de ce large ratissage visant à la préservation de la tranquillité et de la paix publiques, 675 individus ont été interpellés pour divers motifs et 18,5 kg de drogues saisis.



Bilan des opérations



Personnes contrôlées : 7 822



Personnes interpellées : 675



- Véhicules contrôlés : 2 243



- Véhicules immobilisés : 107



-Motos contrôlées : 2 459



- Motos immobilisées : 216



-Débits de boissons visités : 63



- Saisie de bidons de vin blanc : 2



- Chanvre indien : 18,5 kg



- 4 charrettes à traction animale avec 8 ânes



- 4 troncs de bois caïlcédrat



- 1 véhicule volé retrouvé



- 5 motopompes



- 10 cartons d'huile moteur



- 5 tricycles



- 12 l de carburant



- 5 machines de jeux de hasard



- Une quantité importante de médicaments dopants en comprimés



- 5 sites d'orpaillage clandestins démantelés



- 7 débits de boissons démantelés



- Un lot de matériels destinés à l'exploitation de mines artisanales



- 3 individus arrêtés et déférés au parquet de Kédougou puis placés sous mandat de dépôt impliqués dans des vols à main armée



- Amendes forfaitaires perçues : 4 322 000 F CFA, renseigne le lieutenant-colonel Ibrahima Ndiaye, chef de la Divcom.