Lutte contre le trafic de drogue et de faux médicaments : La douane frappe un grand coup dans la région Centre

La douane a frappé un grand coup dans la lutte contre le trafic de faux médicaments et de chanvre indien. Des cargaisons de sachets plastiques et de l’engrais ont été saisis par les Unités douanières de la Région Centre.

En effet, ces dernières ont mené plusieurs opérations ce week-end sur les axes Keur Ayip-Kaolack et Keur-Ayip Nganda ainsi que dans les zones de repli des trafiquants, notamment les forêts et les zones de marécages des régions de Kaolack, Kaffrine et Fatick, renseigne la douane dans un communiqué reçu, que nous vous livrons.





Lesdites opérations ont permis d’intercepter et de saisir, sur une berline de marque Peugeot 504 : 497 boîtes de Chlorpheniramine, 150 boites de indomethacine capsules, 4000 paquets de savon « apetit », 3700 paquets de « relef extra », 1000 paquets d’omeprazole, 3200 tablets « riyagra ».

Cette saisie composée essentiellement d’antalgiques, d’aphrodisiaques, d’antihistaminiques, et d’anti-inflammatoires a été opérée vers 5 h du matin lors d’une course-poursuite engagée par les éléments de la Subdivision de Kaolack.





Les trafiquants ont fini par s’enfuir abandonnant le véhicule à l’entrée du pont de Ndiaw. La valeur totale des médicaments est estimée à 38 millions de francs CFA.

Dans la forêt de Yongo : 2770 injections « amicillin sodium », 360 boîtes « irelly extra » , 127 boîtes de viagra , 134 bouteilles « abuvita » , 93 cartons de paracétamol , 440 paquets de savon « apetit » , 116 paquets « pearie action » et 256 cartons de divers autres médicaments contrefaisants ; 22 kg de chanvre indien et des munitions ont été saisis.

Ces produits prohibés étaient cachés dans un dépôt sauvage dans la forêt à hauteur de Yongo (département de Nioro) en attendant vraisemblablement d’être acheminés par des berlines vers des zones d’écoulement.





Sur l’axe Nganda-Keur Ayip :

• 528 boites d’aphrodisiaques ainsi que le moyen de transport ont été saisis, précisément à Diama Thiéwi ;

Il faut préciser que l’Administration des Douanes a, ces dernières années, renforcé ses moyens de lutte contre le trafic de médicament qui est un fléau mondial. C’est ainsi qu’entre 2019 et 2021, les unités opérationnelles ont saisi différents types de médicaments et de produits pharmaceutiques d’une valeur de 2 986 336 075 CFA.





Protection de l’environnement





Au cours de ces mêmes opérations, les agents de la Brigade mobile des Douanes de Kaolack ont saisi 554 balles de sachets plastiques de 12 kg chacun pour un poids total de 6,648t. Les balles étaient dissimulées dans les compartiments d’un camion en provenance du Mali. La valeur des marchandises et du moyen de transport est de 36 620 000 francs CFA. Trois individus ont été interpellées.

Toujours dans le cadre de l’application de la Loi interdisant l’importation de produits plastiques à usage unique, le Bureau des Douanes de Dakar Port Nord et la Brigade commerciale des Douanes du Mole 8 ont saisi :





Pour le Bureau

• 159 cartons de 1000 pièces de barquettes jetables, 580 cartons de 1000 pièces de gobelets et fourchettes, 40 cartons de 1000 pièces de pots en plastique, 20 cartons de 1000 pièces de couvercles, 58 cartons de 4000 pièces de sachets.





Pour la brigade

• 19, 600t de sachets plastiques.

Une autre saisie portant sur 1136 ballots de sachets en plastique a été effectuée par les agents du GPRR sur un conteneur au cours d’un contrôle routier à Toglou sur l’autoroute à péage.

Dans la même veine, les agents du Poste des Douanes de Nganda ont saisi 3300 sacs d’engrais soit 165 tonnes. La valeur du produit et des moyens de transports (05 semi-remorques) est évaluée à 99 871 000 de francs CFA.

3. 650 kg de chanvre indien saisis

Il s’agit tout d’abord de 06 colis de 25 kg chacun soit 150 kg de chanvre indien saisis près du village de Yayém dans les environs de Fimela par les éléments de la Brigade mobile des Douanes de Fatick. 5 individus ont interpellés.

Une autre opération combinée de livraison surveillée a permis aux agents des Brigade des Douanes de Bignona (Direction du Sud) et de Keur-Ayip (Subdivision de Kaolack) de mettre la main sur 500 Kg de chanvre indien enfouis dans des sacs de foin sur un camion lourdement chargé. Quatre individus dont le conducteur du camion ont été appréhendés.





Dakar, le 26 avril 2021