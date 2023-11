LUTTE CONTRE LES CONFLITS FONCIERS: Le Procasef dote les communes d’infrastructures numériques et physiques

Le Projet de cadastre et sécurisation foncière (PROCASEF) a engagé la bataille de la sécurisation foncière dans les collectivités territoriales. Il s’agit, à terme, de former tous les acteurs, de mettre en place des infrastructures numériques et physiques pour réduire fortement les conflits. C’est dans cette dynamique que le PROCASEF et la commune de Diender ont signé un protocole d’accord.





Le foncier est un bon levier pour faire décoller économiquement un pays, à travers l’habitat, l’agriculture, l’industrialisation, etc., mais il est aussi souvent source de conflits à n’en plus finir. C’est pourquoi, le gouvernement du Sénégal a consenti de lourds investissements, à travers le Projet cadastre et sécurisation foncière (PROCASEF), pour aller dans le sens de la sécurisation de la gestion de cette ressource stratégique et précieuse. L’objectif à terme est de mettre fin à ce cycle de dérives dans la gestion foncière et tout au moins, le réduire à des proportions suffisamment négligeables.





Les investissements sont à la dimension de cet objectif, car prenant en compte la formation de tous les acteurs, la mise en place d’infrastructures numériques et physiques dans les communes. Il s’agit, selon Alain Diouf, coordonnateur technique du projet, de sécuriser la gestion foncière pour réduire les conflits. C’est dans ce cadre que la commune de Diender vient de signer un protocole d’accord avec le projet, un protocole identique à celui signé, avec les 134 autres communes, qui constituent la zone d’évolution du projet. Pour Alain Diouf, le protocole a pour objectif d’accompagner ces communes à se doter d’infrastructures, surtout dans le domaine des infrastructures numériques et physiques assez robustes, pour leur permettre de jouer leur rôle en matière de sécurisation foncière.