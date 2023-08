Lutte contre les inondations à Kaolack : Serigne Mboup à la pose de dalles des canaux à ciel ouvert

Serigne Mboup, le maire de la commune de Kaolack, a procédé symboliquement à la pose de dalles des canaux à ciel ouvert ceinturant la ville. Une étape majeure dans la lutte contre les inondations dans la capitale régionale.







Les canaux à ciel ouvert qui ceinturent la ville de Kaolack, seront bientôt qu’un vieux souvenir. En effet, la municipalité de Kaolack a procédé à la pose de la première dalle de clôture des canaux d’évacuation des eaux pluviales aux HLM Sara.





Ce programme piloté par l’Agence d’exécution des travaux publics (Agetip) va impacter 12 quartiers de la commune de Kaolack.





Selon Mme Fatou Guèye chef de projet à l’Agetip, l’assainissement de la ville de Kaolack qui consiste à faire le curage des canaux et les fermer pour sécuriser les riverains concerne 12 quartiers divisés en 5 tranches, dont une ferme et quatre conditionnelles", a-t-elle expliqué. Selon elle, 6 km ont été curés avant le démarrage du coulage des dalles et 50m linéaires ont été coulés pour une durée de 12 mois.





Pour sa part, le maire de Kaolack Serigne Mboup est revenu sur l’importance de la fermeture de ces canaux qui est une vieille doléance des populations. «Personne n’ignore que la mairie lutte contre l’insalubrité et les inondations, nous invitons les populations à plus de collaboration pour que Kaolack retrouve son lustre d’antan ».





Par ailleurs, a souligné que les routes intérieures posent d’énormes difficultés à Kaolack. « La zone du Sine Saloum d’une manière générale, souffre d’un manque criant d’investissements publics, notamment la région de Kaolack, orpheline des grands projets depuis 2012. Alors que sa capitale est un carrefour dont le développement va entraîner celui du Sénégal dans son ensemble », a soutenu le maire.





Revenant sur la déclaration de sa candidature, le maire souligne que le Sénégal est arrivé à un stade où les acteurs économiques doivent avoir leur mot à dire dans la marche de la nation au même titre que les ressortissants des daaras.