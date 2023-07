Lutte contre les inondations : Macky Sall veut une réunion interministérielle hebdomadaire pour…

L’hivernage s’est installé au Sénégal. Et Dakar, la capitale, a enregistré ses premières pluies. Examinant le climat social, lors du Conseil des ministres tenu ce mercredi 12 juillet, précisément la gestion et le suivi des affaires intérieures, le chef de l’Etat est revenu sur le suivi du Programme national de lutte contre les inondations, en demandant au Premier ministre, au ministre de l’Eau et de l’Assainissement, au ministre chargé de la Prévention et de la Gestion des inondations de prendre toutes les mesures préventives adéquates, en relation avec les autorités administratives et les maires, afin d’accélérer le déploiement des dispositifs de lutte dans les zones retenues ou à intégrer dans la matrice d’actions prioritaires.





Dans ce sens, le président Macky Sall a demandé au Premier ministre Amadou Ba de tenir une réunion interministérielle hebdomadaire de suivi de l’exécution des actions de prévention et de lutte contre les inondations.