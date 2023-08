Lutte contre les violences sexistes en ligne : Africtivistes lance une nouvelle campagne

Les violences sexistes en ligne, commentaires sexistes ou misogynes, les formes de violences sont aussi diverses que dommageables pour les femmes et les filles sur Internet, selon Africtivistes.





Dans un communiqué rendu public, l’entité indique que ces violences en ligne peuvent impacter la santé mentale et physique des victimes causant, entre autres, anxiété, dépression, troubles du sommeil et poussant même certaines personnes au suicide.





C’est pour combattre ce fléau qu’en collaboration avec Internews, elle va lancer, jeudi prochain, la campagne #TaxawTemm! Aar Suñu Bopp pour lutter contre les violences en ligne au Sénégal. Il s’agit du troisième volet du projet AfricTivistes Femmes Cybersécurité qui a outillé des femmes journalistes et les acteurs de la société civile du Sénégal et de la République démocratique du Congo en sécurité et hygiène numérique sur la lutte contre le harcèlement et l’audit numérique des organisations.





Par ailleurs, la campagne d’information et de plaidoyer vise à sensibiliser les populations sénégalaises sur les violences faites aux femmes et aux filles en ligne et à promouvoir les comportements respectueux dans les interactions en ligne.





Elle vise aussi à sensibiliser les citoyens sur les violences contre les filles et les femmes en ligne.





Africtivistes invite les populations à rejoindre cette campagne en utilisant ce toolkit et aider dans la lutte contre les violences en ligne en publiant les messages en français ou en Wolof sur les réseaux sociaux avec le hashtag #TaxawTemm! Aar Sunu Bopp.