Lutte : pourquoi Gris 2 a été arrêté

Maodo Dione alias Gris 2 a été arrêté par les éléments de la Division spéciale de cybercriminalité (DSC) suite à un soi-transmis du procureur de la République.



L’Observateur révèle que l’affaire du vol de parfum, reprochée à son grand-frère Gris Bordeaux, est à l’origine de l’arrestation du lutteur :

« Soutenant que l’accusatrice voulait ternir l’image de son grand-frère, Gris 2 avait réalisé une vidéo, proférant des menaces des injures et menaces de mort » contre la dame.



Poursuivi pour injures publiques et menaces de mort et retenu après sa convocation, Gris 2 a bénéficié d’un retour de parquet, renseigne le journal.



Celui-ci rappelle que le 3e Tigre de Fass, suite à ces accusations de vol de parfum de luxe portées, courant décembre 2023, par une dame résidant en France, avait porté plainte au niveau de la DSC.