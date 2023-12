Lutte traditionnelle : Un promoteur et 3 ASP arrêtés par la police de Jaxaay





Trois agents de sécurité de proximité (ASP) risquent de compromettre leur carrière professionnelle. Selon des sources de Seneweb, ils ont été déférés ce mardi par la police de Jaxaay ainsi qu'un promoteur de lutte traditionnelle.









L’autorité de l’État a été piétinée samedi dernier à Darou Thioub. En effet, le sous-préfet de Bambilor avait sorti un arrêté portant interdiction de séance de lutte traditionnelle.





Mais B. Diallo, receveur de bus Tata et non moins promoteur de lutte traditionnelle, est passé outre et a décidé d'organiser une séance de "mbappat" (lutte sans frappe). Et pour assurer la couverture sécuritaire de l'événement regroupant des centaines d'amateurs, le promoteur a loué les services de trois ASP, moyennant la somme de 30 000 F CFA, selon des sources de Seneweb proches du parquet.





Mais la séance de lutte traditionnelle organisée à Darou Thioub a été émaillée par des actes d'agression. Informé, le limier en chef du commissariat de Jaxaay, le commissaire Youssoupha Thioub, a déployé ses hommes sur place. Il ressort des investigations que des membres des staffs des lutteurs venus de Tivaoune Peulh sont les auteurs de ces actes de délinquance.





La poursuite des investigations a permis aux policiers de constater que l'organisateur de l'événement sur la voie publique n'avait aucune autorisation. Le promoteur a également violé l'arrêté du sous-préfet de Bambilor. D. Diallo et les trois ASP ont ainsi été arrêtés.





Il s'agit des agents M. Diallo, en service à la mairie de Diamniadio, d'A.Thiam en service à l’hôpital Roi Baudouin de Guédiawaye et de B. Ndiaye en service à PETROSEN/Diamniadio. Ce trio devait encaissé trente mille pour assurer la sécurité de la séance de lutte traditionnelle accueillant des centaines de personnes à Darou Thioub.





Le promoteur et les 3 ASP présentés au procureur de Rufisque





Au terme de l'enquête de la police de Jaxaay, B. Diallo et les trois ASP incriminés ont été déférés ce mardi pour participation à l’organisation d’une manifestation interdite et violation d’un arrêté pris par une autorité administrative.