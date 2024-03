LYCÉE MALICK SY: Le Pr. Yaya Coly accueilli en héros, après 8 mois de détention

C'est au rythme de chants de la victoire, d'hymnes de la liberté, d'acclamations au milieu d'une foule d'enseignants et d'élèves compacte et enthousiaste, comme jadis on recevait les héros de guerre, que le professeur de français Yaya Coly a été accueilli au lycée El Hadj Malick Sy de Thiès.