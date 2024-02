Mac de Mbour : les détenus remettent ça…

Selon L’AS, les détenus de la Maison d’arrêt et de correction (Mac) de Mbour ont repris leur grève de la faim. Un mouvement d’humeur déclenché contre les longues détentions préventives, souligne le journal. Celui-ci précise que les grévistes, qui campent sur leurs positions, « versent leurs repas au poste de police de la prison en guise de protestation ».



Le Procureur au banc des accusés. D’après la source, les détenus reprochent aussi au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Mbour, Elias Abdoulaye Diop, de n’avoir pas respecté ses engagements. En effet, ce dernier avait, en décembre dernier, rendu visite aux détenus grévistes « pour leur parler et recueillir leurs doléances ».



Il s'agissait, justifiait la note du Procureur, « d'apporter des réponses concrètes à la situation des détenus en présence de ses collègues à qui les dossiers sont confiés. A noter que ce mouvement d'humeur intervient une semaine après que les Procureurs ont tenu leur conférence annuelle sous la Présidence de Me Aissata Tall Sall, garde des Sceaux, sur le thème portant sur la réduction de la durée de la détention provisoire ».