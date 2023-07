Mac de Ziguinchor : René Capin et Omar Ampoy en diète illimitée

Les principaux détenus de l'affaire Boffa Bayotte survenue en janvier 2018, René Capin Bassène et Omar Ampoy Bodian, continuent de clamer leur innocence du fond de leur cellule, à la Mac de Ziguinchor. D'ailleurs, après le refus, vendredi dernier, du président de la Cour d'appel de Ziguinchor de leur accorder la liberté provisoire, ces derniers ont décidé d'observer une grève de la faim illimitée.







Ce qui était redouté par leur avocat Me Clédor Siré Ly. Dans un entretien vendredi dernier, l'avocat avait fait part du mental de René Capin qui déjà avait entamé une grève de la faim après le renvoi du procès sans aucune précision sur sa tenue au mois de mai dernier.





Depuis hier, selon des informations de ses proches et autres membres de la société civile qui suivent ce dossier, René a déjà refusé de s'alimenter. Tout comme Ampoy Bodian. Ces principaux détenus de l'affaire Boffa Bayotte dénoncent la manière dont leur cas est traité, alors qu'un autre coupable condamné à la même peine (réclusion criminelle à la perpétuité), par le tribunal par contumace, César Atoute Badiatte, n'est pas inquiété.

René Capin et Omar Ampoy réclament le droit à une liberté provisoire et à une audition sur le fond du dossier en appel le plus rapidement possible, pour enfin prouver leur innocence. Leur avocat, Me Clédor Siré Ly, a fustigé cette décision de justice appelant à une réforme du système judiciaire. Car, selon lui, "c'est un problème de système et cela doit nécessiter des réformes profondes".





Les familles de René Capin Bassène et d'Omar Ampoy Bodian, et le mouvement Vision citoyenne prévoient un face-à-face avec la presse dans les plus brefs délais pour se prononcer sur cette affaire.