MAC de Ziguinchor : Une centaine de détenus en grève de la faim

À la Maison d'arrêt et de correction (MAC) de Ziguinchor, une centaine de détenus a entamé une grève de la faim depuis ce matin, selon nos sources. Ces détenus s'insurgent contre les longues détentions et les lenteurs dans le traitement des affaires pendantes au niveau des chambres criminelles et des chambres correctionnelles.