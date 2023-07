Macky non-partant pour 2024 : Le cadre unitaire de l’Islam rend hommage au président de la République

Le cadre unitaire de l’Islam coche son nom sur la longue liste de remerciements du président Macky Sall. Il présente ses hommages les plus déférents et le félicite d’avoir pris la décision apaisante et hautement responsable de ne pas vous présenter pour une troisième candidature.