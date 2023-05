Macky Sall inaugure la Zone d’Activités des Mécaniciens et des Professionnels de l’Automobile

Ce projet, d'un coût global de 15 milliards 300 mille francs CFA exclusivement financé par l'Etat du Sénégal, s'inscrit dans la dynamique de renforcement de l'attractivité de l'Artisanat. Seneweb vous propose l'intégralité du discours prononcé par le chef de l'État, à l'occasion.









“Je suis heureux de me retrouver parmi vous, au lendemain de la fête du Travail, pour procéder à l’inauguration de la Zone d’Activités des Mécaniciens et des Professionnels de l’Automobile (ZAMPA).





Je voudrais saluer la forte présence à cette cérémonie historique, de nos braves et valeureux artisans que nous célébrons toujours, pour leur génie créateur, leur savoir - faire, leur engagement, leur sens de l’innovation et leur exemplarité.





Mesdames messieurs.





La réalisation de cette infrastructure sans précédent, traduit mon ambition d’accélérer la modernisation de l’artisanat national, qui constitue un catalyseur de transformation structurelle de l’économie et de développement du capital humain.





Comme vous le savez, l’Artisanat est un secteur névralgique de la vie économique et sociale du Sénégal. L’Artisanat demeure un secteur pourvoyeur d’emplois. Il occupe une population active estimée à plus d’un million de personnes, composées de Chefs d’entreprises, de Compagnons et d’Apprentis.









Souvent considéré comme une école de la deuxième chance, l’artisanat est devenu, aujourd’hui, à travers le Plan Sénégal Emergent (PSE), un véritable levier d’insertion de par sa capacité à absorber une frange importante de la population jeune souvent déscolarisée.





A cet effet, les ateliers de production artisanale, demeurent des espaces essentiels d’apprentissage et de qualification professionnelle avec le concours des instruments d’accompagnement de l’Etat.









Je souligne qu’au titre de la formation et du perfectionnement, le 3FPT a permis de financer plusieurs actions de formation en faveur des artisans, en particulier ceux du sous-secteur de la mécanique automobile, dans des domaines tels que le diagnostic automobile, la mécanique automobile, le froid et la climatisation automobile, la pneumatique et la carrosserie automobile, pour un montant de plus de 917 millions de FCFA.





Pour l'année 2022-2023, le 3FPT a financé les projets de formation individuelle de 147 jeunes pour un coût de 44,6 millions de FCFA.





Pour 2023, des formations sont déjà validées entre autres pour, l'Union nationale des Chambres de métiers, le Cadre de Concertation des artisans et agriculteurs (CCAA), le Regroupement des vrais artisans de l'automobile du Sénégal (REVAAS), le regroupement des chauffeurs de la région de Kaffrine, le regroupement des artisans de la commune de Mbacké, l'association des mécaniciens et électriciens automobiles de Tambacounda entre autres.





Mesdames, messieurs.





Nous avons engagé, ensemble, dans un esprit de solidarité, le renouveau de l’artisanat fondée sur la formation, la formalisation, l’accès au financement et l’aménagement sites équipés de toutes les commodités.





C’est dans ce cadre que le Gouvernement a mis en place des zones dédiées telles que les Sites d’Exposition et de Commercialisation de l’Artisanat (SECA) à Méckhé, à Thionk Essyl et à Malicounda ainsi que les sites pilotes d’artisanat d’art comme celui de Pointe Sarène, du Lac Rose et de la Somone sans oublier de citer un fleuron : le Centre international des Expositions de Diamniadio.





S’y ajoutent, l’exécution du Projet pour l’Employabilité des Jeunes par l’Apprentissage non formel (PEJA) avec la Banque Mondiale l’apprentissage à hauteur de 30 milliards, l’accès des entreprises artisanales à la commande publique à travers le Projet Mobilier national, l’érection d’un ministère de plein exercice pour l’artisanat.









Mesdames Messieurs





Le Projet d’aménagement de la Zone d’Activités des Mécaniciens et des Professionnels de l’Automobile (ZAMPA) d’un coût global de 15 milliards 300 mille francs CFA exclusivement financé par l’Etat du Sénégal, s’inscrit dans cette dynamique de renforcement de l’attractivité de l’Artisanat.





Cette belle réalisation, va désormais offrir un cadre adéquat aux professionnels de l’automobile en vue de fournir des produits et services de qualité supérieure pouvant garantir l’efficacité et la compétitivité de nos artisans.





Cette zone dédiée au sous-secteur de l’automobile a également pour vocation d’apporter une réponse structurante aux lancinantes questions de l’occupation anarchique de l’espace public principalement en milieu urbain avec comme conséquences l’encombrement des rues, la dégradation de l’environnement, l’insalubrité et autres nuisances.





C’est pourquoi cette infrastructure majeure abritant un espace mécanique de 500 garages modernes, intègre :





une fourrière d’une superficie de 10 ha ;





une casse de 10 ha ;





une galerie de vente de pièces détachées et des espaces de ventes de véhicules d’occasion, et





un centre de perfectionnement.









De plus, la ZAMPA est dotée d’un poste de santé, d’une brigade de gendarmerie, de lieux de culte et de restaurants faisant de cette infrastructure, une plateforme spéciale de dialogue et de partenariat, où professionnels et usagers pourront coexister en toute harmonie dans un cadre de vie agréable.









Mesdames, Messieurs, Chers Artisans,





Je vous exhorte, donc, à faire de cet espace, une zone d’excellence de la mécanique afin qu’elle reste une référence dans la sous-région voire en Afrique.





A cet égard, je demande au Ministre de l’Artisanat et de la Transformation du Secteur Informel, d’œuvrer avec toutes les parties prenantes, notamment les professionnels de l’automobile et les collectivités territoriales, pour relever les défis d’une gouvernance inclusive et durable de la ZAMPA.





Il s’agit entre autres :





de la mise en place d’un système performant d’entretien et de maintenance ;





de la valorisation des déchets et des matériaux usagers surtout les pneus et des huiles usagers ;





du renforcement de la professionnalisation des artisans mécaniciens avec le recours aux nouvelles technologies.





Par ailleurs, à l‘instar du Projet Mobilier national qu’il convient de renforcer, conformément à mes récentes directives, vous veillerez à l’amélioration de l’accès des artisans, en général et des mécaniciens en particulier, à la Commande publique.







Je recevrai prochainement l’Union des chambres de Métiers en vue d’accélérer la modernisation et la relance de l’Artisanat national.









C’est le lieu d’exprimer toute ma satisfaction au Docteur Pape Amadou NDIAYE, Ministre de l’Artisanat et de la Transformation du Secteur Informel, au PDG de la société GETRAN SA et au DG de l’AGETIP pour la bonne conduite ce projet et pour la bonne organisation de cette manifestation.





Je ne saurais clore mon propos sans magnifier le rôle capital des artisans dans l’émergence du Sénégal et leur réaffirmer ma volonté de poursuivre, sans relâche, la transformation du secteur de l’Artisanat au profit de l’ensemble des artisans du Sénégal.









Je vous remercie de votre aimable attention.”