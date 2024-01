Macky Sall veut “protéger l’héritage de Serigne Touba contre les maux de notre époque”

Le Président de la République, Macky Sall, a pris part ce samedi 6 janvier à la cérémonie de clôture du patrimoine de Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké. À cette occasion, le chef de l’État a dit avec force sa volonté de “protéger l’héritage du fondateur du mouridisme contre les maux de notre époque”. Maux que sont “l'ignorance, l’obscurantisme, la violence physique et verbale, l’extrémisme, la manipulation et le dénigrement inacceptable de nos confréries”.



“Il y a aujourd’hui des courants de pensée et des forces déterminés à remettre en cause notre pratique de l’islam en s’attaquant à nos confréries, a-t-i ajouté. C’est une tendance qu’il faut prendre très au sérieux, et qu’il faut combattre fermement, en lui opposant une détermination supérieure pour protéger notre héritage spirituel”.



Face à ce qu’il considère comme des contre-valeurs, Macky Sall appelle à faire front commun : “Tous ensemble, nous devons défendre haut et fort notre patrimoine spirituel historique et le transmettre à nos enfants. C’est un appel que je lance d’ailleurs à toutes nos confréries, dans l’esprit de mon message à la nation à l’occasion du nouvel An”.