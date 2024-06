Maçon tué à Ziguinchor : un suspect arrêté

Fin de cavale pour S. Aw alias Baye Zale. Selon Libération, il s’agit d’un des présumés meurtriers de Zakaria Diédhiou, un jeune apprenti-maçon. La victime, la trentaine, a été battue à mort par une bande de conducteurs de moto «Jakarta».



Activement recherché par les éléments de la Brigade de recherches du commissariat urbain de Ziguinchor, le suspect a été repéré suite à un signalement dans le quartier de Kadior, situé dans la périphérie de Ziguinchor.





Soumis à un interrogatoire serré par les hommes du commissaire de police Malick Dieng, Baye Zale a fini par tout avouer : « Je reconnais avoir fait partie du gang qui a battu à mort Zakaria Diédhiou. »