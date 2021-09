Magal 2021, Or et "Bongo": Les dérives de la jet-set dakaroise décriées

Le Magal a été célébré ce dimanche 26 septembre par la communauté Mouride. Des moments de ferveur et partage entre musulmans à Touba. Pour la plupart des disciples qui ont célébré l'événement, c'était une occasion de prier et de rendre grâce à Dieu.





Ce qui n'est pas le cas de la jet-set dakaroise qui s'est déplacée en masse pour rejoindre la ville sainte. Un tour sur les réseaux sociaux permet de savoir à quel point certaines célébrités ont profité du Magal pour se livrer à une bamboula sans commune mesure.





Des bijoux en or imposants, concours de dressages, cheveux naturels, habits sexys, maquillages: rien n'a été laissé en rade par ces personnes accusées par les internautes de dévier le sens du Magal. Pire, certaines femmes n'ont pas hésité à faire appel à des griots et troubadours, s'adonnant à des séances de "yebbi" filmées et partagées sur la toile. Le tout au nom du fameux "défanté" entre elles. Cette concurrence où chacune veut coûte que coûte montrer son aisance financière aux yeux du monde. Ce, à travers internet. C'est la raison pour laquelle, nombreuses sont celles qui sont parties à Touba accompagnées d'influenceurs afin que leurs images soient partagées et vues par le maximum de personnes.