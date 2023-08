Magal, accidents et restrictions: Le Directeur de l'Anaser fait le point

Cheikh Oumar Gaye a été reçu ,hier, mercredi respectivement par le khalife général des mourides Serigne Mountakha Mbacké et son porte-parole Serigne Bassirou Mbacké Abdou Khadr. Le Directeur général de l’Agence nationale de sécurité routière (Anaser) a sollicité des prières pour un Magal avec zéro accident avec des pertes en vie humaine.





Entouré par les acteurs du transport, Cheikh Ou­mar Gaye a présenté le bilan des mesures de restriction des déplacements à bord des véhicules de transport public entre 23h et 05h du matin.





" Après avoir analysé les statistiques d'accidents, on s'est rendu compte que 80 % des accidents mortels se produisaient la nuit et 70 % des véhicules de transport étaient impliqués. La mesure de régulation prise par l'Etat après concertation avec les acteurs concernés, a eu un effet positif. On a eu une baisse drastique des accidents au cours de ces cinq derniers mois" déclare le Directeur de l'Anaser.





Malheureusement, c'est la gravité des accidents qui a augmenté. Rien que l'accident de Ngueun Sarr a entraîné plusieurs morts. N'eût été cet accident là, on aurait un bilan très appréciable selon le Directeur de l'Anaser.