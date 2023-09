Magal de Touba : La gendarmerie nationale sort le grand jeu

La 129ème édition du Grand Magal de Touba, un événement d'importance nationale et internationale, est prévue pour le 4 septembre 2023. Un dispositif de sécurité important a été mis en place par la Gendarmerie nationale du Sénégal, en collaboration avec d'autres forces de sécurité, afin de garantir la sûreté de cet événement majeur.





« Comme l'année précédente, nous sommes confrontés à un contexte de sécurité particulier, associé à des conditions météorologiques imprévisibles qui pourraient perturber le déroulement du Magal », a indiqué l’institution dans un communiqué.





Dans le cadre de ces préparatifs, un effectif total de 3 707 gendarmes, soutenus par 150 véhicules, 80 motocyclistes, 03 ambulances médicalisées, plusieurs engins d'élevage et 08 drones, a été mobilisé par la Gendarmerie. Ces ressources sont déployées pour assurer la sécurité de la ville sainte de Touba et surveiller attentivement les axes routiers qui y mènent, notamment les autoroutes de l'Avenir et Ila Touba, la voie ferroviaire, ainsi que les routes nationales RN1, 2, 3, 4, et autres.





Il est noté que les autres légions de la gendarmerie sont également pleinement engagées dans leurs circonscriptions respectives pour garantir la viabilité et la sécurité des voies de communication.





Afin de superviser l'efficacité du dispositif mis en place, le Général de Corps d'armée, Haut-commandant de la Gendarmerie nationale, s'est rendu sur le terrain le 31 août 2023. Là, il a examiné le plan des opérations orchestré par le commandant de la Légion Centre-ouest et a prodigué des observations et des instructions précises pour assurer le succès de l'opération.





À la fin de son inspection, le Général Moussa Fall, accompagné de son état-major, a rendu visite au Khalife Général et à son porte-parole, recueillant ainsi leurs prières et bénédictions, symbolisant l'engagement solennel de la Gendarmerie nationale envers la réussite du Magal. Cette contribution inclut du gel hydroalcoolique, des masques et de l'eau pour soutenir l'événement.





Il est à noter que des opérations conjointes des forces de police et de gendarmerie ont été menées en amont pour assainir la ville sainte de Touba, obtenant des résultats satisfaisants. Les fidèles sont appelés à faire preuve de vigilance et à respecter le code de la route pendant cette période cruciale.