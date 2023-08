[Images] Magal de Touba : Le groupe Kirène joue sa partition pour la réussite de l’évènement

Alors que le Grand Magal de Touba approche, le Groupe Kirène, leader respecté dans l'industrie agroalimentaire au Sénégal, se prépare à jouer à nouveau un rôle central dans la réussite de cet événement spirituel majeur. Cette contribution sincère et dévouée témoigne de la profonde connexion entre le Groupe et la communauté, et elle rappelle l'importance du partage et de la bienveillance dans la société sénégalaise. Chaque année, le Groupe Kirène démontre son engagement envers la communauté Mouride en jouant un rôle crucial dans l'organisation et la réussite du Grand Magal de Touba.



Cet événement emblématique revêt une importance spirituelle immense pour la communauté. Le Grand Magal de Touba est un moment sacré où des milliers de pèlerins convergent vers la ville sainte de Touba pour commémorer la vie et l'œuvre de Cheikh Ahmadou Bamba, fondateur de la confrérie Mouride. L'événement est une célébration de la foi, du partage, et de la solidarité. Le Groupe Kirène, conscient de son rôle de leader industriel, s'efforce de contribuer à sa réussite année après année. Une des initiatives majeures du Groupe Kirène consiste à distribuer d'importantes quantités de bouteilles d’eau minérale naturelle aux familles religieuses et aux pèlerins. Cette année encore plusieurs centaines de milliers de bouteilles d’eau minérale naturelle ont été distribuées. Dans ce contexte de rassemblement massif et de rigueur climatique, cette contribution essentielle assure l'hydratation adéquate des pèlerins, contribuant ainsi à leur bien-être et à leur confort pendant les festivités et les recueillements religieux.



En outre, en reconnaissance de l'importance de maintenir un environnement propre pour cet événement spirituel, le Groupe Kirène fournit également un soutien logistique considérable en mettant à disposition de l’autorité suprême des Baye Fall des centaines de pelles, râteaux, balais, gants et brouettes. Cette contribution joue un rôle vital dans le grand nettoyage de la ville avant le début des célébrations, créant ainsi une atmosphère propice à la prière et à la réflexion.



Le Groupe Kirène ne s'arrête pas là. Conscient des besoins spécifiques des pèlerins lors de cet événement majeur, le groupe met en place des offres spéciales pour garantir que les pèlerins aient un approvisionnement adéquat en jus de fruits, lait, boissons gazeuses et eau minérale naturelle.



Cette initiative vise à soulager les pèlerins des préoccupations matérielles et à leur permettre de se concentrer pleinement sur leur engagement spirituel. Dans ce sens, le Groupe Kirène a procédé à l’installation au sein de la ville sainte de quatre chapiteaux de 100m2 chacun et 4 pagodes de 25m2 entièrement dédiés à la vente promotionnelle. Le partenariat solide entre le Groupe Kirène et la communauté Mouride est un exemple concret de l'importance du secteur privé dans le soutien aux événements religieux et culturels majeurs. Grâce à son engagement continu, Groupe Kirène manifeste son désir de renforcer les liens sociaux, favoriser l'unité et contribuer à la préservation des traditions précieuses de la communauté Mouride.