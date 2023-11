Magal de Touba : le guide des Thiantacônes, Serigne Saliou Thioune, au cœur d’une sombre affaire de 30 bœufs à 10 millions F CFA

Le guide des thiantacônes, Serigne Saliou Thioune, est éclaboussé par une sombre affaire d’escroquerie et d’abus de confiance présumés. Deux de ses proches collaborateurs, Adama Ndiaye et Ousseynou Bâ, sont poursuivis pour avoir pris en son nom 30 bœufs auprès de l’éleveur Algassoum Dia, pour les besoins du dernier Magal Touba, sans régler la facture qui s’élève à 10 millions de francs CFA.



Le premier est un membre du premier cercle du khalife des thiantacônes. Le second, est son berger attitré.



En août dernier, à l’approche du grand pèlerinage à Touba, les deux hommes se rendent à Matam auprès de Algassoum Dia, le fournisseur en bœufs du défunt Cheikh Béthio Thioune qui a perpétué la tradition avec le fils et successeur de ce dernier à la tête de ladite communauté. Ils passent la commande de 30 têtes et informent que le règlement se fera à Dakar, une fois la livraison effectuée.



Algassoum Dia accepte non sans signaler aux envoyés présumés de Serigne Saliou Thioune que son père n’a jamais pris chez lui de bœufs à crédit, qu’il a toujours réglé sa commande au comptant.



L’éleveur aura la surprise de sa vie après avoir livré les têtes de bétail à Dakar. D’après L’Observateur, qui révèle l’affaire, il lui a été demandé de patienter d’être payé dans une pièce chez le guide des thiantacônes. Le temps passe sans qu’il rentre dans ses fonds. Las d’attendre, il décide de retourner à Matam. Mais en prenant congé, il découvre que Adama Ndiaye et Ousseynou Ba avaient déjà embarqué les bœufs pour Touba. Algassoum Dia poursuit son chemin et, dès le lendemain, selon L’Observateur, saisit d’une plainte la gendarmerie de Semme.



Le journal rapporte que Adama Ndiaye sera le premier à tomber. Il réussit à prendre la fuite et se réfugier à Dakar avant de se décider à se rendre. Face aux gendarmes, Adama Ndiaye et Ousseynou Bâ, qui avait également répondu à la convocation des enquêteurs, reconnaissent avoir scellé la transaction avec Algassoum Dia. Mais, souligne L’Observateur, ils s’empressent de préciser qu’il revient au guide des thiantacônes, qui les envoyés auprès de l’éleveur, de régler les 10 millions de francs CFA.



Le journal du Groupe futurs médias renseigne que Serigne Saliou Thioune, «après avoir vainement tenté de convaincre les forces de l’ordre de ne pas déclencher de poursuites contre ses proches», s’est engagé à régler la facture le 10 novembre.



Sans préciser le sort réservé à Adama Ndiaye, la même source informe que Ousseynou Bâ a été déféré au parquet, vendredi dernier.