Magal de Touba : les souhaits de Macky Sall

Le chef de l’Etat a souhaité un bon Magal à ‘’toute la communauté mouride d’ici et de la diaspora, et au-delà à toute la oummah islamique’’.



‘’’À l’occasion de la 129ème édition du grand Magal de Touba, je souhaite à toute la communauté mouride d’ici et de la diaspora, et au-delà à toute la oummah islamique un bon #Magal’’, a dit Macky Sall sur le réseau social X (ancien twitter).



‘’Puissent les valeurs d’humanité, de pardon, de concorde et de paix qui fondent la doctrine du très vénéré Cheikh Ahmadou Bamba guider nos convictions et actions quotidiennes’’, a-t-il prié.



Des dizaines de milliers de fidèles convergent depuis plusieurs jours vers Touba pour la célébration la 129e édition du grand Magal, prévue lundi.



Le grand Magal de Touba, organisé sous sa forme actuelle depuis 1928, est un évènement religieux annuel commémorant le départ en exil au Gabon (1895-1902) de Cheikh Ahmadou Bamba, le fondateur du mouridisme, l’une des principales confréries musulmanes du Sénégal.



Le Magal, terme wolof voulant dire rendre hommage, célébrer, magnifier, est commémoré en souvenir de cet exil qui marque le début d’une somme d’épreuves supportées en conscience par le cheikh, suivant un pacte contracté avec son créateur.



En prélude de l'événement, le chef de l’Etat a effectué, mercredi, une visite de courtoisie au Khalife général des mourides, Serigne Mountakha Bassirou Mbacké.



Devant le guide religieux, il a déclaré que l’année prochaine, »à pareil moment, un autre président de la République sera là pour effectuer le ziarr (visite de courtoisie) et délivrer le message de la nation’’.



Macky Sall qui termine son second et dernier et mandat en 2024 estime que ‘’cette nouvelle ère qui va s’ouvrir’’, celle de son remplacement à la présidence de la République, ‘’n’enlèvera rien aux relations’’ qu’il entretient avec le khalife général des mourides et la ville de Touba.