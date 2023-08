Magal et inondations: Cheikh Abdou Bara Dolly prône un programme spécial pour l'assainissement

Le maire de Touba semble être préoccupé par la problématique des eaux pluviales à quelques jours du grand Magal. Pour Abdou Lahat Ka, la situation est alarmante dans la capitale du mouridisme .





" Les chefs et les délégués de quartier ont besoin des motopompes pour soulager les populations. Nous invitons les autres bonnes volontés à apporter leur contribution. Les quartiers Ndamatou, Keur Niang, Nguélémou et une partie de Guédé sont plus impactés par les inondations", a laissé entendre.

Il est revenu sur les besoins et les contributions des bonnes volontés. Il s'agit de la mise à disposition des motopompes, et du carburant entre autres.





" Si nous pouvons avoir 500 motopompes, ça sera mieux. Parce que la demande est supérieure à l'offre. Nous n'avons que 100 motopompes. La situation est alarmante. Personne n'accède presque à son domicile sans patauger. Cheikh Abdou Bara Dolly nous a remis 20 motopompes et 300 litres de carburant" déclare le maire de Touba.





Pour lui, les pèlerins risquent d'avoir des problèmes pour se déplacer sur certains axes. Mais les services de l'Etat sont à pied, rassure-t-il, d’œuvre pour faciliter le trafic à Touba.





" Nous avons apporté notre contribution aux populations. J'invite les autres bonnes volontés à prêter main forte à l'Etat et à la mairie de Touba pour soulager les populations qui pataugent dans les eaux pluviales. Malgré que le gouvernement est en train de faire d'importants investissements, mais la ville de Touba doit être dotée d'un programme spécial pour l'assainissement" sollicite le député Cheikh Abdou Bara Mbacké Dolly qui remettait du matériel à Serigne Bassirou Mbacké Abdou Khadr pour lutter contre les inondations à Touba.