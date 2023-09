Magal : Pape Mahawa Diouf souhaite appuyer Touba dans la structuration du tourisme

Depuis 2021, l’ASPT s’est engagée dans cette dynamique de développement du tourisme religieux au Sénégal. L'ASPT dans le cadre de la structuration de ce produit a, a déjà établi des partenariats avec les communautés religieuses du Sénégal, lesquelles s’impliquent dans le processus de mise en place de circuits touristiques autour des sites religieux.



Le Sénégal, à l’instar de destinations reconnues dans cette niche telles que l’Arabie Saoudite, le Vatican, la France et le Maroc, dispose d’un patrimoine religieux riche et varié qu’il serait opportun d’explorer. Pour rappel, ce segment a généré de par le monde 300 millions de touristes avec un chiffre d’affaires correspondant à 1,8 milliards de dollars US (OMT, 2019), portés par la recherche d’authenticité, de séjours porteurs de sens et de spiritualité.



Et au Sénégal, malgré le potentiel existant du tourisme religieux, ce produit exige son organisation, sa valorisation et la mise en œuvre d’une stratégie de promotion soutenue et inclusive. Et le caractère distinctif du produit religieux, avec ses règles et sensibilités, exige une approche holistique qui prend en compte la volonté d’amélioration de l’accessibilité et de la visibilité des sites et objets religieux et la non altération des valeurs spirituelles. C’est consciente de ces enjeux et défis que l’ASPT compte engager avec toutes les parties prenantes une réflexion et une concertation sur le modèle de tourisme religieux à promouvoir au Sénégal.