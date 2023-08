[Été] Maillot de bain, crop-top, robe sexy, pantalon cargo... : Tendance de la tête au pied

Cet été, le mot d’ordre est de ne pas passer inaperçu. Il faut se faire belle et conjurer la canicule. L'année 2023, les chapeaux de plage et lunettes sont dans le haut du pavé.



« En plus de se protéger du soleil, il est un indispensable pour ajouter une pointe de style à une tenue basique d'été. Les vacanciers achètent pour être à l’abri des rayons qui peuvent causer des maux de tête. Ce n’est pas cher et c’est utile », vante Bocar vendeur des articles d’été.











Les lunettes d'été ne sont à nouveau à la mode. Elles donnent de l'allure et du peps. « Les lunettes de soleil baignées de noir profond sont à nouveau très en vogue en cette saison d’été 2023 », confirme le marchand ambulant. Selon ce dernier, il y en a pour toutes les formes et tous les formats, de la plage à la piste de danse, les lunettes de soleil noires , marrons , roses ou même les photo-grès sont plus des accessoires pour le feeling. Elles sont des accessoires idéaux en toute occasion", déclare-t-il.