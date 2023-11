Malaise à l'École des arts : La position de Kader Diarra

Depuis ce matin, ça chauffe à l'École nationale des arts et des métiers de la culture (Enamc), entre le personnel et le directeur général Mamadou Diombera, à cause de problèmes auxquels sont confrontés les agents de l'établissement.









Selon Kader Diarra, artiste comédien, par ailleurs professeur de théâtre à l'Enamc, l'autorité compétente doit réagir et prendre ses responsabilités face à la situation qui ternit l'image de cette prestigieuse école. Il estime que le ministre doit réunir les deux camps pour trouver une solution au plus vite.









"L'École nationale des arts a toujours eu des problèmes de ce genre. Il est temps pour le ministre de la Culture de prendre ses responsabilités et de régler cette affaire avant qu'il ne soit trop tard. Il faut qu'on discute et trouve des solutions communes, car l'École nationale des arts ne mérite pas ça", a-t-il confié à Seneweb.





À l'image du Maroc et de la RDC, le comédien appelle à une considération distinguée de l'École nationale des arts qui est un grand temple du savoir.





D'après Kader, l'État doit encore donner plus de valeur et cet établissement qui forme les professionnels de la culture.





À rappeler que le personnel de l'Enamc réclame la démission du directeur général Mamadou Diombera qu'il qualifie d'incompétent et d'arrogant, avec une gestion nébuleuse.





À l'heure où nous écrivons ces lignes, les professeurs observent un mouvement d'humeur en arborant des brassards rouges.