Malem Hodar : Dame Seck de Sos Consommateurs et de l'Unapad défend les agriculteurs et invite le futur président à unir les coeurs

À deux jours de l'élection présidentielle, les populations du département de Malem Hodar, considéré comme le “maillon faible” de la région de Kaffrine, à cause des difficultés infrastructurelles et économiques, ont pu échanger avec quelques candidats sur les défis et les attentes de leur localité.



S’exprimant sur plusieurs sujets ayant rapport avec la situation de la campagne agricole, les difficultés des agriculteurs, le manque d’eau, la question foncière et le problème de l’électricité, Dame Seck, le coordonnateur départemental de Sos Consommateurs à Malem Hodar, par ailleurs représentant régional de l’Union nationale pour la promotion de l'agriculture durable (Unapad) a dénoncé, entre autres, l’inégalité dans le partage des engrais aux cultivateurs, tout en comme il a pointé du doigt le déficit en électricité au niveau du département de Malem Hodar. Il a profité de l’occasion pour interpeller les différents candidats sur ces défis.



Dame Seck juge “disproportionné” le partage des engrais dans la région de Kaffrine. D’après lui, le prochain président devra “s’autosaisir” pour prévenir “les magouilles” et arrêter de promouvoir les inégalités. “Par exemple, si l’on suit la logique de l’impôt par tête qui confère aux cultivateurs le nombre de quotas à avoir pour obtenir de l’engrais, c’est possible que certaines personnes se fassent enregistrer et donnent un nombre inexact de personnes dans les ménages qu’elles gèrent”, a-t-il indiqué tout en dénonçant le manque de soutien de l’État suite à la récolte de cette année.





“Les agriculteurs sont minimisés. Ils sont assaillis de toutes parts et ne peuvent pas vendre leurs récoltes. Pour preuve, le prix de l’arachide ne cesse de dégringoler. Ce n’est pas normal, alors que nous sommes tous des citoyens et payons l’impôt”.



Ainsi, le représentant de l’Unapad dans la région de Kaffrine conseille “au futur dirigeant de mieux surveiller le processus de cession des engrais et des équipements, en mettant en place un comité où il pourrait inclure des organisations comme Sos Consommateurs et l'Unapad. Nous lui demandons aussi de supprimer l’impôt par tête dans un ménage et de mettre à la place un dispositif de suivi en incluant les chefs de village et les délégués qui vont communiquer le nombre de cultivateurs dans chaque région. Ce qui est plus simple”, selon Dame Seck.



Ce dernier fait savoir que l'électrification des villages dans le département de Malem Hodar est déficitaire, malgré quelques avancées.



Par rapport à la coopération entre les banques et les agriculteurs, le défenseur des consommateurs suggère à l’État d’assurer les agriculteurs en leur permettant d'ouvrir des comptes et de pouvoir contracter des prêts avec des intérêts minimes pour qu’ils puissent s’en sortir, tout comme il invite le prochain président à organiser la filière agricole.





“L’agriculture est un métier comme les autres. Il faut donc mettre dans chaque région des techniciens agricoles qui vont encadrer de potentiels agriculteurs. Il faut assainir le métier. On ne peut pas être commerçant, éleveur et agriculteur à la fois. Il faut faire un choix”, a-t-il invité.



Dame Seck appelle donc les agriculteurs à voter pour le candidat qui pourrait régler leurs problèmes et qui saurait les écouter.



À noter que le département de Malem Hodar compte 116 bureaux de vote, 88 centres de vote et 40 413 électeurs inscrits sur le fichier électoral. Pour le moment, 1 690 cartes d’électeur ont été distribuées durant ces derniers jours et 745 cartes sont encore en souffrance, informe la préfecture.