Malème Niani: les malfrats emportent 2 millions F CFA d'un pharmacien s'emparent de son véhicule avant de l'abandonner en brousse

C'est la somme de 2 millions de FCFA et la voiture d'un pharmacien du nom de Docteur Senghor qui ont été emportés par 6 malfrats armés et encagoulés. Ces derniers ont perpétré une attaque vers 3 heures à son domicile sis à Malème Niani, commune située dans le département de Koumpentoum, région de Tambacounda. Il ressort de la version de la victime que “les malfrats au nombre de 6 lourdement armés et encagoulés, en cavale, donc toujours pas identifiés, l'ont surpris chez lui pour perpétrer leur forfait“.