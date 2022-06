Mali-Attaque contre des travailleurs humanitaires à Kayes : Le CICR « choqué » condamne…

Le Cicr condamne l

Des travailleurs humanitaires du Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge ont été la cible d’une attaque meurtrière à Kayes au Mali, ce mercredi 1 juin 2022. L’organisation humanitaire se dit "profondément choquée et attristée suite à la mort violente de deux travailleurs humanitaires de la Croix-Rouge tués hier lors d’une attaque par des hommes armés dans la région de Kayes au Mali" .





Le Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge adresse ses plus sincères condoléances aux familles des victimes tuées lors de l’attaque du 1er juin ainsi qu’à leurs collègues et à leurs proches. Il s’agit d’un Sénégalais du nom de Maboury Diouf, membre de la Croix-Rouge néerlandaise et d’un autre employé de la Croix-Rouge Malienne. En effet, renseigne le CICR, les travailleurs humanitaires rentraient d’une visite sur le terrain à Kayes lorsque leur véhicule a été attaqué.