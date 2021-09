Malicounda Ngogom : Un célèbre marabout maltraitait « ses patients » atteints de troubles mentaux

un Guérisseur accusé de maltraitance envers les patients

M. Thiandoum est un homme qui affirme posséder des pouvoirs mystiques capables de soigner des troubles mentaux. Très connu dans la localité de Malicounda Ngogom, il exerce ce métier de «guérisseur» depuis 15 ans.





Mais ses méthodes posent problème. En effet, comme le rapporte « L’Observateur », le marabout enfermait les malades dans une cave. M.Thiandoum prenait au préalable le soin de les enchaîner les mains et les pieds. C’est l’un de ses fils, qui excédé par les pratiques de son père, a décidé d’aller le dénoncer à la gendarmerie de Malicounda.





Ces aveux coïncident avec la fuite d’un des pensionnaires de ce « Camp Boiro » miniature, qui est aussi allé directement expliquer aux enquêteurs les horreurs qu’il subissait. Tous ces éléments en leur possession, les gendarmes font une descente sur les lieux. Une fois sur place, les forces de l’ordre verront l’enfer dans lequel vivent ses malades.





Toujours d’après la source, ils y verront des jeunes hommes enchaînés faisant leurs besoins sur eux à même le sol. Et d’autres, épuisés par le calvaire qu’ils endurent, criant ''à l’aide'' tout en rampant dans une mare d’urine et d’excrément. Il n’en fallait pas plus pour que les gendarmes mettent derrière les barreaux le marabout Thiandoum.