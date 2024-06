Malika : Le fils d'un Jaraf arrêté avec de la cocaïne

Encore une nouvelle saisie de cocaïne ! Les éléments du commissariat de Malika ont arrêté un dealer en possession de crack. Il s'agit du fils d'un Jaraf domicilié à Ouakam.







Une vaste opération de sécurisation a été menée par la police de Malika, dans la nuit du 1er au 2 juin 2024, dans de son secteur. Les limiers en patrouille au niveau de Malika-Plage ont été informés de la présence d'un suspect en possession de drogue dure. L'informateur précise que le mis en cause a quitté Ouakam pour venir écouler son produit prohibé à Malika.





Après une planque, les hommes du commissaire Adja Coumba Ndiaye ont immobilisé une moto transportant deux individus. Mais le conducteur a réussi à prendre la fuite, au moment où les limiers procédaient à la fouille du suspect A. Diop, selon des sources de Seneweb. Ce fils d'un Jaraf domicilié à Ouakam était détenteur de crack (cristaux de cocaïne).





Interrogé sur procès-verbal, il a reconnu la paternité de la drogue dure. Le fugitif est un conducteur de thiak-thiak et n'est pas impliqué dans ce trafic, d'après le mis en cause. A. Diop a livré l'identité de son fournisseur. Le dealer a été placé en garde à vue et la drogue a été envoyée à la Direction de la police technique et scientifique (DPTS).









Un autre dealer a été arrêté par la police de Malika avec 33 cornets de chanvre indien. Il s'agit du maçon B. Mendy.