Malika : Un litige foncier de 45 ha oppose des membres de la communauté layène à un promoteur privé

A l'heure où ces lignes sont écrites,l a tension est vive à Ngadiaga dans la commune de Malika. Selon nos confrères de la Rfm, les membres de la communauté layène s'opposent à l'abattage des arbres sur leur site de 45 hectares par un promoteur.





Seydina Mandione Thiaw Laye, le fils de Seydina Abdoulaye Thiaw Laye, le défunt khalif des layènes, appelle à la mobilisation pour défendre ce qu'il considère comme "un patrimoine de la communauté layène".





“Toute la population de Malika est sortie pour barrer la route à ces délinquants fonciers. Nous ne comprenons pas aujourd'hui qu'il y ait un abattage d’arbres et que les agents des Eaux et Forêts, qui sont censés interdire ce phénomène, n’interviennent pas. Le promoteur est très bien encadré par la police. ça nous parait un peu flou. C'est ce que nous déplorons", a-t-il déclaré au micro de nos confrères.





Il ne compte cependant pas baisser les bras. Seydina Mandione Thiaw Laye invite toute la communauté de Malika à se joindre à cette cause pour préserver ce patrimoine qui leur appartient : “Je lance un appel à toute la communauté layène et à toute la population de Malika de venir se joindre à nous pour défendre ce patrimoine de la communauté layène. C'est 45 hectares que le président de la république nous a octroyés, que moi-même j'ai régularisé avec un bail. Et ce promoteur veut nous prendre ce site”.