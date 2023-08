Mamadou Diop Decroix sur l'émigration clandestine : "Ce pays est gangrené par la mauvaise gestion"

Le Sénégal a été touché une fois de plus de plein fouet par le phénomène de l'émigration clandestine. La recrudescence de l’émigration clandestine par voie maritime à bord de pirogues de pêche artisanale prend des proportions dramatiques et inquiétantes.

Selon Mamadou Diop Decroix, Secrétaire Général de And-Jëf/Pads, l'avenir de la jeunesse n'est pas dans l'émigration. A Mbour, où il était de passage pour battre le rappel de ses troupes, Mamadou Diop Decroix est revenu sur ce phénomène qui continue de décimer la jeunesse.